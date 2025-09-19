«Торпедо» выиграло шестой матч подряд: рекордный старт нижегородцев в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» одержало шестую победу подряд на старте сезона КХЛ, обыграв в гостях тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Василий Атанасов, еще по разу отличились Сергей Гончарук, Владислав Фирстов и Егор Виноградов. У хозяев шайбу престижа забросил Дмитрий Кугрышев.

Пресс-служба волжан отметила, что никогда ранее «Торпедо» не начинало сезон столь успешно. Нижегородцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата КХЛ с 12 очками, оставаясь единственной командой, не знавшей горечи поражений. В Западной конференции «Торпедо» на три балла опережает действующего победителя Кубка Гагарина «Локомотив».

