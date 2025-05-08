ПСЖ стал вторым финалистом Лиги чемпионов

ПСЖ повторно обыграл «Арсенал» (2:1) и во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Французский клуб победил с минимальным преимуществом (1:0) в Лондоне, и «канониры» попытались отыграться уже в дебюте матча, создав несколько хороших моментов — дважды ПСЖ спасал Джанлуиджи Доннарумма.

ПСЖ отбил стартовый натиск и ответил ударом в штангу Хвичи Кварацхелии, а затем и голом Фабиана Руиса.

Во втором тайме отличился уже голкипер «Арсенала» Давид Райя, отразивший пенальти от Витиньи. Но вскоре и он не смог ничего поделать с точным ударом Ашрафа Хакими. На 76-й минуте Букайо Сака сократил счет.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз в своей истории. Впервые это было пять лет назад, но от того состава в парижском клубе остался только защитник Маркиньос.

З1 мая в Мюнхене ПСЖ сыграет с «Интером», который в удивительном по сюжету матче выбил из турнира «Барселону».