Товарищеский матч между федерациями шахмат Московской области и Москвы состоялся в отеле «Националь»

Встреча между федерациями шахмат Московской области и Москвы завершилась победой подмосковной команды. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Возродили матчевые встречи по шахматам между Московской областью и Москвой. Спасибо Алексею Кондаранцеву и Федерации шахмат Москвы за теплый прием. Ждем в следующем году с ответным визитом в Подмосковье!», — отметил глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов и руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев провели матч из шести партий, который закончился победой столичного руководителя. Остальные участники сыграли друг с другом на девяти досках по схевенингенской системе: каждый участник каждой команды встретился со всеми членами противоположной.

В первой части турнира команда Московской области проигрывала, уступая в матчах то на очко, то на два. Однако позднее подмосковным шахматистам удалось сравнять счет и в конечном итоге одержать победу.

Больше всего очков в копилку Московской области принес Сергей Карякин. Сделать ничью с чемпионом мира удалось только гроссмейстеру Василию Папину, все остальные партии президент областной Федерации выиграл. Второй результат показал гроссмейстер Игорь Ягупов с семью очками, третий — международный мастер Екатерина Смирнова, игравшая в острокомбинационном стиле и набравшая 6,5 очков.

Команде-победителю торжественно вручили кубок с памятной надписью, а все участники матча получили подарки от Федерации шахмат Москвы.