Традиционный «Астрономический марафон» состоялся в подмосковном Пущине
Фото: [Мария Панина]
В девятый раз в Пущине прошел традиционный «Астрономический марафон», который в этом году превратился в «Астрономическую десятку», так как все взрослые бежали одинаковую дистанцию — 10 км.
Отмечается, что в соревнованиях участвовали спортсмены из разных городов Подмосковья, количество участников детских забегов превысило семьдесят человек, а взрослых составило порядка тридцати. Организует астрономический забег на территории Пущинской радиоастрономической обсерватории городской фонд детского спорта, а помогают в проведении спортивного мероприятия волонтеры. Трасса проходит в непосредственной близости от одних из крупнейших в мире радиотелескопов.
«В этом году приехали люди из разных регионов, в основном Москва и Московская область. 10 мая проведем „Кросс Победы“, там будет дистанция 4, 10, 20 километров», — рассказал председатель городского фонда детского спорта, мастер спорта международного класса по суточному бегу Максим Воробьев.