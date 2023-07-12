Традиционный полумарафон «Сергиевым путем» пройдет в Подмосковье в выходные. Как сообщили в Минспорта региона, мероприятие проведут на территории Сергиева Посада.

Принять участие в полумарафоне могут все желающие спортсмены всех возрастов – организаторы подготовили несколько дистанций для любого уровня подготовки.

Так, участники в возрасте от четырех до одиннадцати лет могут преодолеть дистанции на триста и шестьсот метров. Взрослые участники могут выбрать любую из четырех дистанций – на три, пять, десять и 21,1 километра.

Полумарафон стартует на Красногорской площади. Маршрут будет пролегать по основным улицам города и вдоль местных достопримечательностей.