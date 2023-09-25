Традиционный турнир по дзюдо в честь погибшего в Беслане офицера состоялся в Серпухове

В подмосковном физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» состоялся XIX областной чемпионат «Кубок Серпуховского Кремля по дзюдо имени Романа Катасонова».

Новостью поделился глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко в социальных сетях.

Это соревнование проходит каждый год и посвящено офицеру специального отряда «Вымпел», который ценою собственной жизни участвовал в освобождении заложников в Беслане, Роману Катасонову.

Начало спортивного чемпионата в Серпухове ознаменовалось церемонией в честь погибших членов состава отрядов «Альфа» и «Вымпел». В торжественном открытии приняли участие курсанты муниципального филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого. Учащиеся возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан».

За кубок боролись свыше пяти сотен спортсменов из разных регионов России. Почетными гостями спортивного события стали близкие родственники Романа Катасонова, выпускники бесланских школ и учащиеся Губернского колледжа.