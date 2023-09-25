Традиционный турнир по самбо прошел в Дубне

В подмосковной Дубне прошел турнир по самбо, посвященный началу учебного года. Об этом рассказал врип главы муниципалитета Максим Тихомирова.

Также на спортивном событии присутствовали директор спортшколы «Дубна» Павел Насонов и член Общественной палаты городского округа Дубна Алексей Чарыков.

В соревновании приняли участие более сотни спортсменов из разных подмосковных муниципалитетов, а также представители Тверской области. Бои прошли на базе спортивного комплекса «Руслан». В чемпионате могли принять участие как профессиональные спортсмены, которые уже получали призы на соревнованиях, так и начинающие. Главным судьей выступил мастер спорта Советского Союза по самбо и дзюдо, судья международного класса Николай Малышев.

Максим Тихомиров напомнил, что в 2022 году Всероссийская федерация самбо и партия «Единая Россия» создали проект федерального уровня «Zа самбо», направленный на развитие этого единоборства.