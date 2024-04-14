Традиционный забег «Любовь и космос» в честь Дня космонавтики состоялся в Королеве

Более тысячи семисот спортсменов разного возраста из Московской области и столицы приняли сегодня участие в традиционном забеге «Любовь и космос», приуроченном ко Дню космонавтики.

«Забеги имеют большую и яркую историю. В этом году можно увидеть большую спонсорскую поддержку нашего проекта: ценные подарки, медали каждому участнику, сувенирная продукция и многое другое. Спортсмены от 4 лет и старше пробежали дистанции 500 метров, 1, 5, 10 и 21 километров. Церемония награждения проходила после каждого забега», — рассказала организатор соревнований Мария Чернова.

Отмечается, что самой возрастной участнице на дистанции пять километров исполнилось 90 лет. Это рекорд страны среди действующих бегунов.

«Я начала заниматься бегом в 69 лет, увидела у подъезда информацию о Клубе любителей бега. Теперь мне 90. Не могу остановиться, бегу и бегу. Тренируюсь каждый день, а один раз в неделю пробегаю 10 километров», — поделилась Клара Степановна Богатова.

Для участников соревнований работала полевая кухня, а спонсоры мероприятия предоставляли бегунам на длительные дистанции специальное питание и напитки.