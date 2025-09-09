Трагедия в «Спартаке»: в 40 лет умер клубный фотограф Александр Ступников

Фотограф московского «Спартака» Александр Ступников скоропостижно скончался на 41-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

Сообщается, что трагедия произошла у него дома, когда Александр собирался на очередной матч «Спартака», которому отдал более 15 лет профессиональной карьеры.

«Мы всегда будем помнить нашего Сашу как замечательного человека, уникального профессионала, надежного друга и товарища. Его снимки навечно останутся частью истории «Спартака». В истории клуба навсегда останется и имя Александра Ступникова», — говорится в сообщении.

Слова соболезнования семье и близким Ступникова высказал главный тренер красно-белых Деян Станковича. Товарищеский матч «Спартака» с белорусским «МЛ Витебск» начался с минуты молчания.