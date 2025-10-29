Трагедия в тишине: звезда «Полицейского с Рублевки» перед смертью пережил предательство друзей

За несколько месяцев до смерти актера Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублевки», его звездные друзья практически перестали с ним общаться. Как сообщили MK.Ru источники в окружении артиста, после резкого ухудшения здоровья телефонные звонки и визиты прекратились.

Как отметили собеседники, единственными, кто регулярно навещал Попова, стали участники фестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового, которые еженедельно приезжали к актеру, поднимали его к окну для прогулок и поддерживали беседами. Однако старые друзья и коллеги по цеху испарились, когда у актера пропало зрение на фоне болезни.

«Ромку перед смертью действительно почти все друзья бросили. Как он заболел тяжело, никто к нему не приезжал и не звонил. Он же толком ничего не видел. Как вы знаете, из-за опухоли у него пропало зрение. Поэтому Ромка не мог переписываться. Но человеку можно было всегда позвонить: ему бы дали трубку, он бы пообщался. Но нет: никто не звонил», — рассказали «МК» в окружении актера.

В последние месяцы жизни общение стало для Романа жизненно важной поддержкой — во время визитов гостей он расцветал, шутил и рассказывал истории из детства, создавая видимость нормальной жизни. За месяц до смерти в разговоре с близкими он горько поинтересовался: «Ну и где они все?», демонстрируя осознание своего одиночества.

Несмотря на диагностированную семь лет назад онкологию и недавно перенесенную операцию по поводу язвы, до последнего момента сохранялась надежда на улучшение — последнее обследование показывало положительную динамику. Однако болезнь в итоге взяла верх.

Ранее сообщалось, что Роман Попов умер в возрасте 40 лет от осложнений, вызванных раком мозга.