«Трактор» стал вторым финалистом Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ (4:3) и вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв в серии со счетом 4:1.

В первом периоде «Динамо» открыло счет благодаря успешной игре на пятачке Максима Джиошвили. Однако второй игровой отрезок полностью остался за хозяевами. Василий Глотов, Максим Шабанов и Никита Коростелев обеспечили, казалось бы, комфортное преимущество для «Трактора».

В третьем периоде уже «Динамо» усилило давление на ворота соперника и смогло сравнять счет после точных бросков Бреннана Менелла и Артема Швец-Рогового. Но за полторы минуты до конца Максим Шабанов вошел в зону и точно бросил в дальний угол. Динамовцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но спасти матч, а с ним и серию, не смогли.

«Трактор» второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Гагарина. В 2013 году челябинцы уступили в решающей серии как раз московскому «Динамо». На этот раз соперником уральцев будет ярославский «Локомотив», который также в пяти матчах прошел «Салават Юлаев».