«Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» (4:2) и вышел в финал Кубка Гагарина.

В составе «Локомотива» дублями отметились Александр Радулов и Егор Сурин. При этом 38-летний Радулов стал главным героем матча, поучаствовав в каждой заброшенной шайбе ярославцев. На его счету 4 (2+2) очка. Радулов является лучшим бомбардиром «Локомотива» в плей-офф с 13 (7+6) баллами в 16 матчах.

У «Салавата» отличились Скотт Уилсон и Александр Хмелевский.

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4-1 и теперь ждет соперника по финалу. 6 мая в Челябинске пройдет пятый матч серии «Трактор» — «Динамо». В случае домашней победы уральцы выйдут в финал, они ведут в серии 3-1.

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