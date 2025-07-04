Трамп анонсировал поединок UFC на лужайке Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение турнира UFC на лужайке, расположенной перед Белым домом. Данное заявление прозвучало в ходе его речи в Айове, посвященной 250-летнему юбилею принятия Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

Согласно его заявлению, планируется организация «настоящего боя» за чемпионский титул, который, как ожидается, привлечет от 20 до 25 тыс. зрителей.

Конкретная дата проведения мероприятия и имена участников поединка не были названы президентом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп «абсолютно серьезен» в своих намерениях, как передают американские новостные агентства.

Ранее Трамп опять заявил о решающей роли США в победе в Первой и Второй мировых войнах.