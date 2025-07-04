В ходе своего выступления на митинге в американском штате Айова президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что в обеих мировых войнах победу одержали Соединённые Штаты Америки. Трансляция выступления главы государства была доступна на канале Right Side Broadcasting Network в YouTube.

В мае текущего года президент США Дональд Трамп уже высказывался о том, что его страна внесла наибольший вклад в победу во Второй мировой войне. В связи с этим он предложил отмечать День Победы 8 мая, как это принято в некоторых государствах Европы.

В этот раз президент Соединенных Штатов Америки также не упомянул о вкладе союзников, в частности Советского Союза, в победу над гитлеровской Германией.

«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», — заявил Трамп.

В предыдущем выступлении Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, охарактеризовала высказывания президента США как «глубоко ошибочные» и популистские. Она напомнила американскому лидеру о том, что Франклин Рузвельт, занимавший пост президента США в период Второй мировой войны, признавал решающий вклад Красной армии в победу над нацистской Германией.

Кроме того, Мария Захарова отметила, что, благодаря словам Трампа, многие американцы потеряли представление о роли своей страны в этой войне.