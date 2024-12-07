ТАСС: Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем мира

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп однажды назвал его лучшим музеем мира. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что ему нередко предъявляли претензии, что он встречался с американским президентом, однако это было еще до его первого президентства.

По мнению Пиотровского, слова Трампа о том, что Эрмитаж является лучшим музее мира, свидетельствуют о том, что вновь избранный президент Штатов посещал его, в отличие от прочих лидеров страны.

Напомним, что сегодня Эрмитаж празднует свое 260-летие.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже поймали кота-нелегала.