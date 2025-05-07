Трамп обсудил с президентом ФИФА возможность участия сборной России в финале ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино провели в Белом доме встречу, посвященную проведению чемпионата мира по футболу в 2026 году.

В ходе мероприятия Трампа спросили, что он думает об отстранении сборной России. Президент США признался, что он ничего об этом не знает, и обратился за разъяснениями к Инфантино.

Глава ФИФА подтвердил, что сборная России не может принимать участия в международных соревнованиях, и выразил надежду, что Россию вернут, как только наступит мир на Украине.

Трамп отметил, что восстановление в правах российского спорта могло бы стать хорошим стимулом для установления мира.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой после начала специальной военной операции. Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин назвал европейскую страну с худшей футбольной инфраструктурой.