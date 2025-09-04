Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам (2021-2023) Анастасия Синицына приняла решение выступать под российским флагом.

Согласно профилю на официальном сайте ФИДЕ спортсменка представляет Федерацию шахмат России и Санкт-Петербург.

Председатель правления Эстонского шахматного союза Виллу Отсманн рассказал, что Синицына переехала в Россию «для учебы и жизни». Он выразил сожаление по поводу решения спортсменки, поскольку Эстония вложила средства в ее подготовку.

21-летняя шахматистка родилась в Нарве, где русское население представляет большинство. В прошлом году ей было присвоено звание международного мастера.

