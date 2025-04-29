Трехкратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

37-летняя спортсменка сообщила, что она уже 12 лет встречается со Здрагаловой, которая моложе ее на 9 лет. Сабликова отметила, что скрывала личную жизнь и предпочла бы это делать и дальше, если бы не вынудили обстоятельства.

В чешских СМИ решили, что, вероятно, о связи двух конькобежек стало кому-то известно и Сабликова решила, что лучше самой сделать такое заявление, чем если бы информация появилась в каком-нибудь таблоиде.

Сабликова — одна из самых титулованных спортсменок в истории конькобежного спорта. Она завоевывала медали на четырех Олимпиадах. В Ванкувере-2010 чешка победила на дистанциях 3000 и 5000 метров, в Сочи-2014 вновь выиграла пятерку. Также в ее коллекции два серебра и две бронзы Олимпийских игр, пять побед на чемпионатах мира в классическом многоборье, а на чемпионатах мира на отдельных дистанциях только золотых медалей 16 штук.

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