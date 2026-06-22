МЧС раскрыло предварительные причины серьезного пожара в многоквартирном доме

Специалисты предварительно установили причину крупного пожара в многоквартирном доме Новосибирска. По данным МЧС, возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, пишет Газета.ру.

В Новосибирске предварительно установлена причина крупного пожара, который произошел в многоквартирном жилом доме. По информации регионального управления МЧС, возгорание могло начаться вследствие нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Что известно о пожаре

Пожар произошел утром 19 июня в доме № 57 на улице Народной. По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв газа, после чего началось возгорание.

Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, огнем была охвачена квартира на втором этаже, а пламя уже распространялось на кровлю здания.

Последствия происшествия

Для полной ликвидации открытого горения спасателям потребовалось около полутора часов. В результате пожара серьезные повреждения получили квартира и кровля дома.

Общая площадь, затронутая огнем, составила 600 кв. м.

Есть пострадавшие

В результате происшествия пострадали два человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации очевидцев, одну из пострадавших — 50-летнюю женщину — доставили в ожоговый центр для дальнейшего лечения.

В настоящее время специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.