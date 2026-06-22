Многие россияне удивляются ночным поступлениям зарплаты: найдено объяснение

Получение заработной платы ночью не считается нарушением трудового законодательства. Время поступления средств зависит от особенностей банковских операций и момента отправки платежа работодателем. Руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова рассказала RT , что зачисление зарплаты в ночное время не является нарушением.

Зачисление заработной платы на банковскую карту в ночное время не свидетельствует о нарушении со стороны работодателя или финансовой организации. Об этом рассказала специалист в сфере трудовых отношений Юлия Исакова.

От чего зависит время поступления зарплаты

Эксперт пояснила, что скорость зачисления средств определяется сразу несколькими факторами. В их числе особенности работы банка, тип денежного перевода, а также дата и время отправки платежных документов работодателем.

По словам специалиста, многие банки обрабатывают массовые выплаты в ночные часы или ранним утром. Кроме того, на сроки поступления денег влияет способ перевода — между счетами одного банка или через систему быстрых платежей.

Почему зарплата может прийти ночью

Специалист отметила, что если бухгалтерия отправляет платежные документы вечером, деньги могут поступить на счет сотрудника уже ночью либо на следующий день. Такая ситуация считается нормальной и не нарушает права работников.

Таким образом, само по себе ночное зачисление заработной платы не является поводом для беспокойства и чаще всего связано с техническими особенностями проведения банковских операций.

Как изменились зарплаты в России

Ранее Росстат сообщил, что средняя заработная плата в России в марте составила 112 654 рубля.

Наиболее заметный рост был зафиксирован в ряде северных регионов. В Магаданской области средний уровень оплаты труда увеличился с 154,5 тыс. до 190,1 тыс. рублей. На Чукотке показатель вырос с 214,4 тыс. до 246,4 тыс. рублей.