Огонь в Красноярске — мгла в Кемерове: дымка от лесных пожаров мощно накрыла соседний регион

Кемеровчане уже несколько суток бьют тревогу из-за дымки, накрывшей город. Сотрудники Кемеровского гидрометцентра в беседе с редакцией VSE42.Ru пояснили текущую ситуацию. Причиной стали лесные пожары, полыхающие в Красноярском крае, — воздушные массы оттуда переместились в Кузбасс.

«Это мгла», – объяснил специалист.

По данным издания, при этом режим неблагоприятных метеоусловий, известный как «черное небо», в областном центре не вводился.

В понедельник, 22 июня, в дневное время суток (по местному времени) корреспондент VSE42.RU прогулялся по кемеровской набережной и запечатлели происходящее на несколько снимков. На кадрах отчетливо видно, что даже в светлое время суток мгла не рассеивается — областной центр по-прежнему остается во власти плотной дымки.

По данным издания, жители города оставляют многочисленные жалобы как чате телеграм-канала губернатора региона, так и в социальных сетях. Согласно данным на 21 июня, в таежных массивах Красноярского края было зафиксировано 89 очагов возгорания.

Ранее сообщалось, что превышений ПДК в атмосферном воздухе в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе не выявлено.