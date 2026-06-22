Матч Франции и Ирака на чемпионате мира оказался под угрозой срыва

Матч второго тура в группе I чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака находится под угрозой срыва из-за крайне неблагоприятного прогноза погоды, сообщает французский портал RMC Sport.

Ожидается, что в день матча 22 июня Филадельфию накроют грозы и проливные дожди, что, по мнению издания, может помешать проведению игры. Начало встречи на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» запланировано на 17:00 по местному времени (в полночь по московскому).

RMC Sport указывает, что по американским правилам игра должна будет прервана на полчаса, если будет зафиксирован удар молнии в радиусе примерно 13 километров от стадиона. После каждого нового удара отсчет должен запускаться заново. Подобные случаи остановки матчей уже были год назад во время клубного чемпионата мира.

Сборная Франции в стартовом матче чемпионата обыграла Сенегал со счетом 3:1. Иракцы в первом туре проиграли Норвегии — 1:4.