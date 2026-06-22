Тревожная статистика: насколько чаще подростки стали сталкиваться с раком в России

За последние четыре года в России на 25 процентов выросло количество впервые выявленных онкологических заболеваний среди подростков. Такие данные были опубликованы со ссылкой на статистику Росстата. Об этом пишет Общественная Служба Новостей со ссылкой на Baza.

Рост числа выявленных случаев

Согласно представленным данным, среди девушек показатель увеличился на 26 процентов, а среди юношей — на 24 процента. Специалисты отмечают, что рост затронул обе группы практически в равной степени.

Какие виды рака встречаются чаще всего

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова сообщили, что наиболее распространенными онкологическими заболеваниями у подростков остаются рак крови, саркомы костей, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфома Ходжкина.

У девушек достаточно часто выявляют рак яичников и щитовидной железы. У юношей среди наиболее распространенных диагнозов выделяются различные виды лимфом. Специалисты поясняют, что большинство подобных заболеваний связано не с образом жизни, а с нарушениями процессов развития клеток.

Причины роста статистики

По мнению экспертов, увеличение числа зарегистрированных случаев во многом объясняется совершенствованием диагностики. Более активное использование компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также проведение углубленных обследований в ходе диспансеризации позволяют обнаруживать опасные заболевания на ранних стадиях, что отражается на статистике выявляемости.