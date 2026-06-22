Надежный японский кроссовер оказался не без сюрпризов: вот что выявили автоэксперты

Mazda CX-5 второго поколения считается одним из самых надежных кроссоверов в своем классе, однако даже у этой модели есть ряд слабых мест. Эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин назвал основные недостатки автомобиля, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Кроссовер Mazda CX-5 второго поколения зарекомендовал себя как надежный автомобиль с долговечными агрегатами и высоким ресурсом. Тем не менее владельцы и покупатели на вторичном рынке должны учитывать ряд особенностей модели, которые могут потребовать дополнительных затрат.

Слабые места кузова и оснащения

Несмотря на качественную оцинковку кузова и хорошую защиту от коррозии, лакокрасочное покрытие автомобиля остается довольно тонким и уязвимым к внешним воздействиям. Особенно это касается фирменного красного оттенка Soul Red Crystal.

К числу распространенных недостатков относятся неисправности механизма складывания боковых зеркал, которые могут проявиться спустя 3–5 лет эксплуатации. Также владельцы нередко сталкиваются с износом электропривода двери багажника после 80–120 тыс. км пробега. Дополнительные проблемы могут возникать из-за окисления контактов кнопки замка и концевого выключателя.

Особенности салона

Интерьер отличается качественной сборкой, однако отдельные элементы отделки со временем теряют первоначальный вид. Кожа на рулевом колесе и селекторе автоматической коробки передач заметно изнашивается уже к 70–80 тыс. км пробега.

Еще одним недостатком считается мультимедийная система MZD Connect, экран которой со временем может реагировать на несуществующие касания.

Нюансы эксплуатации двигателя

Бензиновые моторы семейства Skyactiv-G способны без капитального ремонта преодолевать более 300 тыс. км при регулярном обслуживании. Однако силовые агрегаты крайне требовательны к качеству топлива. Использование бензина АИ-92 не рекомендуется, тогда как оптимальным вариантом считается АИ-95, а в жаркую погоду специалисты советуют заправлять автомобиль АИ-98.

Среди характерных неисправностей выделяют проблемы с электронным термостатом на автомобилях, выпущенных после 2018 года. Кроме того, на ранних версиях встречаются отказы катушек зажигания. Определенную опасность представляет и разрушение нейтрализатора, частицы которого способны вызвать серьезный износ двигателя.

Трансмиссия и подвеска

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin отличается высоким ресурсом, который достигает 250–300 тыс. км. При этом для сохранения надежности необходимо менять масло каждые 60 тыс. км.

После 150 тыс. км пробега может потребоваться замена центрального подшипника. Подвеска автомобиля считается достаточно выносливой, однако задние тормозные суппорты склонны к закисанию, а регулировочные болты задней подвески со временем могут подклинивать.

Несмотря на перечисленные недостатки, Mazda CX-5 второго поколения остается одной из наиболее надежных моделей в сегменте среднеразмерных кроссоверов и способна прослужить долгие годы при правильном обслуживании.