Стало известно, когда возобновили движение по Крымскому мосту после ограничений

Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь открыто. Ограничения действовали более 30 минут, после чего проезд для транспорта был возобновлен. Об этом пишет РИА Новости.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временного ограничения, которое действовало более получаса.

Движение восстановлено

Согласно информации оперативного телеграм-канала инфоцентра, отслеживающего ситуацию на автоподходах к Крымскому мосту, движение транспорта вновь открыто для автомобилистов.

Ранее проезд по мосту был временно перекрыт в 7:58. О причинах введения ограничений официально не сообщалось.

Ограничения действовали более 30 минут

В сообщении инфоцентра отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме. Таким образом, ограничение продлилось более 30 минут.

В настоящее время транспорт может следовать по мосту в штатном режиме.