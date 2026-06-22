В Московской области зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной

В Подмосковье зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной, в понедельник, 22 июня, жители региона смогут присоединиться к мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби — 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В городах и округах пройдут акции «Свеча памяти», церемонии возложения цветов, минуты молчания, концерты, кинопоказы и тематические программы.

Акция «Свеча памяти» традиционно стала одним из главных мероприятий. Накануне сотни и тысячи свечей зажгли у мемориалов, братских захоронений и Вечных огней, акцию провели в Мытищах, Лобне, Волоколамске, Пушкинском округе, Истре, Ногинске и других округах.

В Коломне в парках и скверах округа состоятся программы «Мы помним. Мы скорбим», во Дворце культуры «Тепловозостроитель» — бесплатный показ фильма-притчи «Корочка хлеба», посвященного памяти блокадного Ленинграда. В Лобне мероприятия начались в 04:00, в то время, когда в 1941 году началась война. Жители возложат цветы к братским могилам и почтят память погибших минутой молчания.

В Волоколамске центральное мероприятие состоится у Вечного огня на Октябрьской площади. В Мытищах, Пушкино, Ивантеевке, Красноармейске и Истре жители соберутся у памятников героям войны, чтобы зажечь свечи и вспомнить тех, кто не вернулся с фронта. В Ногинске на Фонтанной площади представят литературно-пластическую композицию «Непокоренные».

Кроме того, в 12:15 мск в России пройдет общероссийская минута молчания. Присоединиться к памятным мероприятиям можно и онлайн. Мероприятия объединят жителей Подмосковья разных поколений, а также напомнят о цене Победы и необходимости сохранять историческую память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.