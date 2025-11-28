Тренер «Балтики» не считает «Спартак» грозной силой

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.

Встреча пройдет в Калининграде 29 ноября.

«Сейчас «Спартак» уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты», — сказал Талалаев.

При этом специалист отметил, что Вадиму Романову, сменившему на посту главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, удалось объединить команду.

После 16 туров «Балтика» и «Спартак» располагаются по соседству в турнирной таблице. Калининградцы занимают пятое место с 29 очками, у красно-белых на один балл меньше.

В матче первого круга «Балтика» разгромила «Спартак» в Москве со счетом 3:0. Хозяева завершали игру вдевятером после удалений Антона Заболотного и Маркиньоса.

