Французские СМИ отправляют голкипера ПСЖ Сафонова в другой клуб

По данным издания, в зимнее трансферное окно вполне возможна ситуация, когда парижане не сделают ни одного приобретения, но расстанутся с двумя игроками. Кроме Сафонова, в списке на выход фигурирует бразильский защитник Лукас Бералдо.

22-летний бразилец хотя бы провел восемь матчей в Лиге 1 и отметился забитым мячом, а вот Сафонов в текущем сезоне не сыграл ни одной минуты в официальных играх. Такое положение вещей не может устраивать вратаря сборной России.

При этом главный тренер ПСЖ Луис Энрике безраздельно доверяет голкиперу Люка Шевалье, которого фанаты жестко критикуют за большое количество ошибок. Так, в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (5:3) француз пропустил три мяча после пяти ударов и получил худшую оценку в составе своей команды. Болельщики ПСЖ потребовали, чтобы Луис Энрике дал шанс Сафонову.