Тренер Федотов рассчитывает возглавить «Динамо»

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет возглавить московское «Динамо» по окончании сезона, сообщил телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, этот вариант является приоритетным для специалиста.

Федотов ждет окончания сезона, когда прояснится будущее Ролана Гусева в «Динамо». Бело-голубые под его руководством лихо начали весной, одержав три победы в РПЛ и выйдя в финал Пути РПЛ Кубка России. Однако затем команда немного сдала.

А пока экс-тренер ЦСКА отвергает все предлагаемые варианты («Крылья Советов», «Торпедо») и ждет амбициозного предложения.

Владимир Федотов работал в ЦСКА с 2022 по 2024 годы. В сезоне 2022/23 он выиграл с армейцами Кубок России и серебряные медали чемпионата. После прекращения сотрудничества с ЦСКА специалист находится без работы.

