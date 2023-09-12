Тренер фигуристки Горбачевой призналась, что спортсменка пропала из-за нее

Софья Федченко, тренер российской фигуристки Алины Горбачевой, сделала признание. В нем она заявила, что пропажа спортсменка была связана с их ссорой на бытовой почве. Слова Федченко приводит Sport 24 .

«Я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила», – сказала Федченко.

Тренер фигуристки заявила, что считает себя виноватой на 100%.

Горбачева и Федченко жили в одной квартире. Инцидент произошел 28 августа. Тогда девушка покинула каток «Чкалов Арена» в Москве, так и не приступив к тренировке. Фигуристку искали день. К поискам подключались волонтеры объединения «ЛизаАлерт». Поисковая операция проходила на набережной и в районе Владимирской церкви.

29 августа фигуристку нашли в одном из столичных кинотеатров. После своего исчезновения Горбачева сделала заявление, в котором извинилась перед всеми, кого заставила волноваться. Она сообщила, что продолжит тренироваться.