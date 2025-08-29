Тренер фигуристов Жулин признался, что стал фанатом Путина

Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью RTVI признался, что в последние годы стал фанатом президента России Владимира Путина.

«Я просто зафанател от Путина теперь, потому что во внешней политике я прямо горд тем, что он делает, мне это очень нравится. Во внутренней я бы поспорил по поводу пенсий, а вот во внешней прямо очень круто, очень круто», — сказал Жулин.

В апреле Жулин сообщил, что ему запретили ехать на олимпийский отбор с фигуристами его группы. Одной из возможных причин тренер назвал прием у Владимира Путина. Также он предположил, что запрет мог быть продиктован его критикой бывшего президента МОК Томаса Баха, которого он называл сволочью.

Ранее Александр Жулин заявил, что фигуристам все равно, в каком статусе они смогут выступить на Олимпийских играх.