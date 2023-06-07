Тренер ФК «Химки» озвучил задачи на следующий сезон

Футбольный клуб «Химки» в будущем сезоне будет играть в МЕЛБЕТ-Первой лиге. Руководители команды уже подготовили особую стратегию для дальнейшего развития клуба и утвердило список задач. Об этом рассказал главный тренер красно-черных Андрей Талалаев.

По словам тренера Андрея Талалаева, сейчас стоят задачи в ускоренном режиме вернуться в РПЛ. Для данной цели предстоит сначала опереться на повышение качества игры, для этого будет привлечены перспективные игроки.

На данный момент «Химки» выставили на трансфер зарубежных игроков Кристиана Тассано и Маркоса Гильерме, так как по новым правилам ФНЛ в команде может быть не больше 4 легионеров. Также были расторгнуты договоренности и с многими другими спортсменами.

Помимо того, дети, которые отлично себя показали на последнем городском турнире «Кубок Флагов», в будущем смогут стать полноценными членами клуба. В прошлом, благодаря результатам «Тренировок талантов» к недельным тренировочным циклам основной команды постоянно подключались футболисты «Химок-М» и «Химок U19». В заключительных матчах прошедшего сезона в МИР Российской Премьер-лиге дебютировали три молодых игрока: защитники Сергей Горшков и Данила Калин, а также нападающий Данил Мазуренко.

По словам депутата ГосДумы, экс-члена совета наблюдателей «Химок» Романа Терюшкова, сейчас в клубе трудится штаб тренеров-профессионалов. Именно они воспитывают новое поколение великих спортсменов.

В прошлом году ФК «Химки» набрал всего 18 очков и занял пятнадцатое место в турнирной таблице. В соответствии с регламентом красно-черные покидают МИР Российскую Премьер-лигу.