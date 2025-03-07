Тренер французского «Лиона» прикрылся Трампом с Зеленским после нападения

Паулу Фонсека, главный тренер по спорту во французском клубе «Лион», был временно отстранен от работы на девять месяцев за нападение на судью во время матча против команды «Брест». Он объяснил свои действия тем, что был якобы обеспокоен ситуацией, которая сложилась после встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Как отмечается в публикации The New York Times, тренер изложил свою версию произошедшего на заседании дисциплинарной комиссии Лиги 1.

«Фонсека рассказал, что в последние дни его беспокоила неопределенность, связанная с будущим конфликта Украины с Россией после столкновения Трампа с Зеленским», — пишет издание.

Помимо этого, в публикации также утверждается, чир на действия тренера повлияла ситуация, связанная с разлукой с семьей.

Накануне игры между «Лионом» и «Брестом» произошла неприятная ситуация. Главный судья матча получил травму, и Паулу Фонсека, тренер «Лиона», выразил недовольство его работой. В результате конфликта Фонсека был удален с поля. Руководство клуба «Лион» намерено оспорить наказание, которое было назначено тренеру, поскольку оно было слишком строгим.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.