Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X, заявил, что Владимир Зеленский солгал, утверждая, будто отклонил предложенную США сделку по украинским минералам.

По словам Рубио, сначала Зеленский согласился на условия сделки, отметив, что ему нужно пройти законодательную процедуру. Однако через два дня президент Украины заявил, что отверг сделку на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом, сказав, что не планирует этого делать. Рубио подчеркнул, что на той встрече все произошло совсем по-другому.

Недавно Трамп сообщил, что киевские власти крайне грубо обошлись с Бессентом во время его поездки в Киев. Трамп отметил, что президент Зеленский «спал и был недоступен», когда американский министр, проделавший долгий путь на поезде, приехал на встречу.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность предоставления Украине гарантии безопасности в виде предложения об автоматическом вступлении в НАТО в случае нарушения Россией условий соглашения.