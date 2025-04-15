Тренер из Егорьевска вошел в топ-10 лучших специалистов России по рукопашному бою

Преподаватель Спортивной школы «Виктория» Константин Куликов оказался в рейтинге лучших наставников спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет по рукопашному бою. Рейтинг, в котором принял участие 951 педагог,составили в Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация рукопашного боя».

В семье Куликовых рукопашный бой является общим увлечением и делом всей жизни. Константин и его супруга Валентина – опытные тренеры, работающие в спортшколе. Под их руководством занятия посещают оба сына и маленькая дочь Василиса, которая, несмотря на свои 6 лет, уже добивается заметных успехов в спорте.

Один из лучших тренеров страны видит свою миссию не только в развитии физической силы и оттачивании приемов самообороны у спортсменов, но и в подготовке квалифицированных кадров для силовых ведомств государства. Помимо спортивных достижений, здесь формируются такие качества, как дисциплина, настойчивость и умение добиваться поставленных целей. В число лучших, обойдя более 3,5 тысяч соперников, вошел подопечный Константина Куликова - Никита Коршунов.

«Среди наших учеников есть кандидаты в мастера спорта, обладатели титулов чемпионов и призеров России. На Первенстве Московской области в прошлом году Роману Агулову, Никите Коршунову и Степану Ивченко были вручены почетные плакетки от Федерации, как лучшим рукопашникам региона в 2024 году. Степан и Роман также получили почетные знаки спортивной доблести третьей степени от Министерства Московской области», - поделился Константин Куликов.

В рейтинге также присутствует и другой тренер егорьевской школы «Виктория» – Сергей Трунин. Стоит напомнить, что воспитанник Сергея Трунина, Ярослав Мурашов, в текущем году стал победителем Первенства России по рукопашному бою и обладателем золотой медали Первенства мира в 2024 году. Кроме того, Сергей Трунин занимает пост президента городской федерации рукопашного боя.

Рейтинг отражает значительные достижения и других представителей егорьевских рукопашников, таких как Денис Брусов, Анна Травкина, Роман Агулов, Кирилл Куликов и Егор Косяков.