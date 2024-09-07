Тренер из Луганска возродил боксерский клуб в подмосковном Красногорске

В городском округе Красногорск активно развиваются различные направления спортивных единоборств. Недавно произошло преобразование комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» и теперь тренер из Луганска учит боксу детей.

«По самбо у нас тренер — Заслуженный мастер спорта СССР, 4-кратный чемпион мира Гурген Тутхалян, по дзюдо тренирует мастер спорта Владимир Шарупич, Роман Гейдаров, тренер с большим опытом работы. Дети их очень любят, и поэтому мы всех ждем на тренировки», — рассказал Валентин Олехнович, начальник отдела спортивно-массовой работы Управления по физической культуре и спорту Красногорского округа.

Например, в секции бокса сейчас занимаются 5 групп, это примерно 70 детей и юношей. Так, в прошлом году был возрожден боксерский клуб «Зоркий». Есть дошкольная группа, а также две группы начальных классов и две группы юношей 13-17 лет.

«Всего спустя год мы уже показываем результат на региональных, всероссийских турнирах. В начале этого сезона, в 2024 году, в нашем клубе занимаются около 15 детей на бесплатной основе, есть льготные программы для детей из многодетных, детей, лишенных попечительства, и детей, чьи отцы участвуют в СВО», — поделился Роман Гейдаров, руководитель боксерского клуба «Зоркий».

Роман родился и вырос в Луганской области. Там же он начал заниматься боксом, когда был ещё ребёнком. Позже он одержал победу в турнире «Сильнейших» в городе Ставрополе. Затем окончил Московскую государственную академию физической культуры и переехал жить в Красногорск, где теперь и тренирует местных ребят.