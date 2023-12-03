Тренер Карпин считает убийством футбола проведение матчей во время сильного снегопада

По словам главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, проведение матча Российской премьер-лиги против ЦСКА во время мощного снегопада является убийством футбола. Об этом сообщает «Чемпионат» .

Он добавил, что это совсем не футбол и нужно быть дебилом, чтобы выйти на поле в такой снегопад.

По его мнению, встречу нужно было перенести на завтра.

Напомним, что сегодня в столице состоялся матч ЦСКА и «Ростова». Он был под риском срыва в связи с накрывшим Москву снегопадом.