Тренер Малинина взял на себя вину за провал фигуриста на Олимпиаде

Тренер-консультант американского фигуриста Ильи Малинина Рафаэль Арутюнян высказался в разговоре с RT о неудаче своего подопечного на Олимпийских играх в Италии.

Малинин считался главным фаворитом соревнований, уверенно лидировал после короткой программы, но сорвал произвольную, заняв в итоге лишь восьмое место. Победителем соревнований сенсационно стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, россиянин Петр Гуменник занял шестое место, отыграв шесть позиций после короткой программы.

Арутюнян рассказал, что он уже переговорил с 21-летним фигуристом и попытался его успокоить.

«Нам всем, кто был в команде Малинина, сейчас надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены. Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов», — сказал Арутюнян.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя провал Малинина, сказала, что американцы загнали «своего парня», заставив выступать его и в командном турнире. При этом сборная США командный турнир выиграла, а решающий вклад в этот успех внес именно Малинин.