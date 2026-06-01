В Домодедово на 60% завершили капремонт детского сада при Востряковском лицее

В микрорайоне Авиационный на улице Чкалова, 6 городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Светлячок» при Востряковсковском лицее № 1, строительная готовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», в них задействованы 35 строителей и одна единица техники. Подрядчик выполняет кровельные, фасадные и отделочные работы, а также осуществляет монтаж инженерных коммуникаций.

Здание построили в 1972 году, его площадь составляет более 1 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только. Учреждение откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.