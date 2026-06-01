Победителем нового сезона «Битвы экстрасенсов» стал бывший бойфренд покойной экс-участницы Илоны Новоселовой

В Москве, в готическом зале на Новой Басманной, состоялся финал 25-го, юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов», сообщает The Voice. На решающий этап попали четверо: Варвара Петрович, Анжела Гома, Артем Бесов и Дженнифер Бьянки.

Десятки поклонников собрались у входа, чтобы поддержать фаворитов. На съемки также приехали почти все участники сезона, кроме Виталика и Михи, а также звезды проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Победителем шоу стал Артем Бесов. Он получил «Синюю руку» — главный трофей. Второе место заняла Варвара Петрович, третье — Анжела Гома, четвертое — Дженнифер Бьянки.

Бесов — личность загадочная даже для экстрасенсорного мира. Он родился 6 ноября 1991 года в Златоусте. Учился в МГТУ имени Баумана, но увлекся потусторонним после встречи с девушкой, передавшей ему карты Таро. В 2015 году он познакомился с экстрасенсом и экс-участницей «Битвы экстрасенсов» Илоной Новоселовой, переехал в Москву и стал ее агентом.

13 июня 2017 года Илона погибла. Артем рассказал, что в тот день она была в плохом настроении, он собрал чемоданы и ушел. Проверка на детекторе лжи доказала его невиновность.

Однако после трагедии Бесов на девять лет стал отшельником, перестал делиться подробностями личной жизни. Недавно он решил участвовать в 25-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и сразу же одержал победу. Финальный выпуск выйдет в эфир канала ТНТ 6 июня.

