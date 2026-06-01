В Подмосковье подали почти 3 тыс. онлайн-заявлений на компенсацию за домашний телефон

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений», размещенной на региональном портале госуслуг, более 2,5 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Другое», для подачи заявки нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Ежемесячную компенсацию по оплате за стационарный телефон могут получить ветераны труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также лица без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

