Карседо рассказал о спорах со спортивным директором «Спартака»

Он признался, что между ними частенько возникают споры.

«У нас не может быть одинакового мнения по всем вопросам, и дискуссии — это нормально. Самое главное, что у нас, несмотря ни на что, отличные отношения - еще со времен работы в «Арсенале». Мы все работаем, чтобы сделать «Спартак» сильнее», — подчеркнул Карседо.

Специалист отметил, что получает всемерную поддержку как от Кахигао, так и от гендиректора «Спартака» Сергея Некрасова.

Карседо возглавил «Спартак» в январе. При нем красно-белые поднялись в РПЛ с шестого на четвертое место, а в завершающем матче сезона «Спартак» выиграл Кубок России, одолев в финале «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти).

Ранее Тимур Гурцкая рассказал, что лидер «Спартака» Эсекьель Барко отказался от подписания нового контракта с ежегодной зарплатой в €4 млн.