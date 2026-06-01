Трехдневный образовательный интенсив провели для волонтеров Подмосковья

В молодежном центре «Космос» в Королеве для 140 активистов регионального движения «Волонтеры Подмосковья» провели масштабный трехдневный образовательный интенсив, посвященный созданию качественного контента, вопросам безопасности в интернете и профилактике деструктивных явлений в цифровой среде. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В рамках образовательного интенсива ребята смогли пообщаться с профессионалами в области медиа и научились рассказывать о своей работе, а через эти истории — вовлекать в добровольчество новых участников», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, движение объединило б олее 67 тыс. активистов. О бучение для них стало возможным благодаря победе проекта «Региональный медиацентр Волонтеров Подмосковья» в грантовом конкурсе. Инициативу поддержали Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов.

Интенсив затронул тему кибербезопасности, в рамках которой эксперты проекта «КиберМосква» Роберт Симонян и Александр Матюшин провели серию мастер-классов и научили участников вычислять свой цифровой след и распознавать тактики вербовщиков.

Кроме того, оператор-постановщик Фонда Кино София Андриенко рассказала, как превратить актуальные тренды, юмор и визуальные метафоры в действенный инструмент профилактики. Волонтеры также узнали о применении российского искусственного интеллекта. Под руководством корреспондента телеканала «360» Дмитрия Степанищева они изучили работу в кадре и подготовке к интервью. Отдельный день был полностью посвящен амбассадорам движения «Волонтеры Подмосковья».

Одной из составляющих обучения стала практическая часть в редакции информационного агентства РИАМО.

