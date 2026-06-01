В Подмосковье с начала этого года обследовано состояние 186 геодезических пунктов

С начала года на территории региона специалисты обследовали состояние 186 геодезических пунктов. Эта работа, проводимая в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», имеет принципиальное значение для обеспечения развития и модернизации государственных сетей, их поддержания в надлежащем состоянии. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Мероприятия по инвентаризации геодезических, нивелирных и гравиметрических пунктов государственных сетей выполнили совместно Управление Росреестра по Подмосковью и ППК «Роскадастр» по Московской области. В числе проверенных объектов оказались 56 пунктов государственной геодезической сети, 128 пунктов нивелирной сети и 2 пункта гравиметрической сети — каждый из них прошел тщательную оценку состояния.

Вся собранная в ходе проверок информация направляется в федеральный фонд пространственных данных. Ознакомиться с результатами, в том числе узнать о состоянии обследованных пунктов и выявить поврежденные или утраченные объекты, можно на Федеральном портале пространственных данных.

