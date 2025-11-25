Тренер «Нефтехимика» возмутился поздним началом кубкового матча с «Ростовом»
Тренер «Нефтехимика» Новиков: «Расстроены, что матч поставили на позднее время»
Фото: [ФК «Нефтехимик»]
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков в интервью «Бизнес Онлайн» высказался о предстоящем матче Кубка России против «Ростова».
Специалист порадовался тому, что местные болельщики смогут воочию посмотреть на игру команды, представляющей РПЛ. Однако его огорчило, что матч назначен на слишком позднее время — 20:30.
«Все-таки нужно знать специфику города. Те, кто назначал время игры, видимо, не в курсе, что люди в Нижнекамске встают в пять утра и едут работать на завод. Нужно понимать, что в половине девятого весь рабочий класс уже спит», — сказал Новиков.
Он подчеркнул, что с клубом никто не советовался относительно времени начала матча и пожеланий нижнекамцев не выслушивал.
Клуб Первой лиги «Нефтехимик» сыграет с «Ростовом» 26 ноября в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал самого дорогого игрока российского чемпионата.