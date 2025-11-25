Тренер «Нефтехимика» возмутился поздним началом кубкового матча с «Ростовом»

Специалист порадовался тому, что местные болельщики смогут воочию посмотреть на игру команды, представляющей РПЛ. Однако его огорчило, что матч назначен на слишком позднее время — 20:30.

«Все-таки нужно знать специфику города. Те, кто назначал время игры, видимо, не в курсе, что люди в Нижнекамске встают в пять утра и едут работать на завод. Нужно понимать, что в половине девятого весь рабочий класс уже спит», — сказал Новиков.

Он подчеркнул, что с клубом никто не советовался относительно времени начала матча и пожеланий нижнекамцев не выслушивал.

Клуб Первой лиги «Нефтехимик» сыграет с «Ростовом» 26 ноября в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал самого дорогого игрока российского чемпионата.