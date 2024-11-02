Участвовать в международных турнирах России в этом году вряд ли получится. Об этом он заявил в беседе с Инфо24.

Известный тренер Валерий Непомнящий высказал свои сомнения относительно скорого возвращения сборной России по футболу на международную арену в рамках турниров, проводимых УЕФА и ФИФА.

По мнению Непомнящего, шансы на включение нашей страны в международный футбол в текущем году крайне малы.

Он подчеркивает, что вероятность участия России на уровне национальных сборных и клубов не зависит от спортивных показателей и фактически не связана с футболом как таковым.

Ранее итальянский футбольный клуб использовал песню группы «Дюна» для анонса нового матча.