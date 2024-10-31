Итальянский футбольный клуб использовал песню группы «Дюна» для анонса нового матча

У итальянского футбольного клуба «Аталанта» вышел новый рекламный ролик. В нем он использует известную в России песню «Привет с Большого Бодуна». Об этом в своем телеграм-канале сообщило издание «360.ru».

Встреча между командами двух итальянских клубов, «Аталантой» и «Монцей», должна заметным событием в мире спорта. По этой причине «Аталанта» выпустила специальный видеоролик, который должен разрекламировать будущий матч. В нем использована популярная когда-то песня «Привет с Большого Бодуна», которую исполняла группа «Дюна». Журналисты остались в недоумении, чем именно объясняется такой выбор.

«Не исключено, что у пиарщика не бодун, а бодунище. Чем еще объяснить такой подбор видео и аудио для анонса матча, мы не знаем», — указали они.

Солисту «Дюны» Рыбину понравился такой шаг. Он считает, что песня смешная, поэтому она способна повеселить и фанатов футбола.

Ранее Рыбин высказался по поводу известной певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина*. По его мнению, эту семейную пару необходимо лишить доходов, которые они получают в РФ. К этой точке зрения присоединилась и артистка Наталья Сенчукова.

* признан в РФ иностранным агентом.