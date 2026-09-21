Семилетний цикл ЕС: политолог пояснил, почему страны не готовы отказываться от субсидий

Евросоюз оказался в тупике при попытке пересмотреть собственную финансовую политику: страны-участницы хотят сокращать взносы в общий бюджет, но категорически не готовы урезать расходы, которые из этого бюджета финансируются. Об этом рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с Pravda.Ru . Ситуацию усугубляет то, что текущий долгосрочный план развития объединения утвержден до 2030 года, и любые сколько-нибудь безболезненные корректировки в нем сейчас практически невозможны.

По его словам, корень проблемы лежит в самой структуре общеевропейских финансов, которая жестко привязана к семилетним циклам. Страны привыкли рассчитывать на эти средства и уже встроили ожидаемые транши в свои долгосрочные стратегии — например, планируют использовать деньги из фонда восстановления на развитие городской инфраструктуры и транспорта. Нередко европейские деньги идут на социальную поддержку граждан, включая повышение родительских выплат в рамках национальных программ. В итоге государства стремятся снизить нагрузку на собственные бюджеты, но одновременно не готовы отказываться от субсидий, поступающих из Брюсселя. Бюджет ЕС в 180 миллиардов евро кажется огромной суммой, и страны видят в ней пространство для маневра, но возникает фундаментальный парадокс: сократить доходы хочется, а расходы — нет.

Между тем для международной организации такая модель в принципе не работает. Как поясняет Топорнин, бюджет Евросоюза обязан быть безубыточным: его не принято покрывать за счет долговых обязательств или заимствований. Сколько собрали — столько и потратили. Председатель Евросовета Антониу Кошта после серии консультаций справедливо требует от лидеров стран указать, какие конкретно программы придется закрыть, если взносы будут урезаны. Но как только речь заходит о конкретных статьях, правительства отказываются их сокращать. Попытки Кошты найти компромисс разбиваются о нежелание стран-членов перейти к системному подходу, где уменьшение доходов автоматически влечет за собой урезание расходов.

Эксперт отметил, что на практике это означает, что бюджетный процесс превращается в заложника политических торгов. В условиях экономического кризиса желание платить меньше вполне понятно, но оно блокируется жестким механизмом взаимозависимости доходов и расходов ЕС. Отдельные государства пытаются найти обходные пути: например, на фоне энергетического кризиса Будапешт запросил компенсацию за смену поставщиков ресурсов, однако встретил жесткое сопротивление Брюсселя. Подобные споры только затягивают процесс, не приближая его к разрешению.

По его мнению, пока фундаментальная проблема не решена на концептуальном уровне, любые изменения в бюджетной политике останутся лишь на бумаге. Желание сэкономить — недостаточное условие: нужно быть готовым и получать меньше. А к этому страны ЕС пока не готовы.

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