«Человеку нужен человек»: как команда звукорежиссера из Балашихи взяла победу на международном турнире

Более 10 тыс. человек из 191 страны собрал Международный фестиваль молодежи, проходивший в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На его площадке впервые за всю историю состоялись командные соревнования творческих компетенций ArtMasters Open. Среди победителей в категории «Кино/Социальное видео» оказалась команда, в которую вошла звукорежиссер Нина Жарова из Балашихи, сообщил REGIONS.

Инициатива реализована при содействии Президентского фонда культурных инициатив. Участников распределяли по командам с помощью жеребьевки, поэтому в одном коллективе оказались представители разных государств. Среди них — выходцы из Аргентины, Непала, России, Алжира и Египта. За ограниченное время им нужно было наладить взаимопонимание, сдружиться и подготовить авторский проект на заданную тему, который предстояло оценить жюри.

Жарова вошла в состав команды № 5. Любопытно, что приглашенный режиссер Аполлинария Лиманская, курировавшая коллектив, тоже родом из Балашихи, хотя большинство участников были иностранцами.

«Было интересно взаимодействовать с ребятами из других стран. У нас был оператор-постановщик из Алжира, которому 20 лет, а в 14 его приняли на курс для профессионалов от 25 лет. А еще он чемпион Алжира по ММА и занял второе место на Азиатских играх. Девочке из Индонезии пришлось дистанционно придумывать эскизы для грима-тату на руках и лице одного из героев нашего ролика. Парня из Непала, отвечавшего за ИИ, долго не могли добавить в общий чат, потому что мы пользовались разными мессенджерами, а потом еще и трагедия с оползнем случилась… Кажется, только с египетской режиссером монтажа никакого форс-мажора не произошло», — вспоминает Нина.

По словам Жаровой, с которыми она поделилась с REGIONS, атмосфера такого формата заметно отличалась от той, что царила в финале Всероссийского конкурса «АртМастерс.Регионы». Именно там балашихинская звукорежиссер заняла третье место, что и открыло ей дорогу на международный турнир.

По задумке организаторов, на создание проекта отводилось три дня, однако не все участники могли одновременно присутствовать на съемках, поэтому часть работы выполнили заблаговременно. До основного этапа прошли две съемочные смены в столичном регионе, а кадры для титров отсняли уже в Екатеринбурге. Помимо этого, на площадке трудилось немало специалистов, формально не входивших в команду, но активно включившихся в творческий процесс.

Итоговый ролик назвали «Самый лучший день в году». В его основе — история дедушки, которого в день рождения близкие оставляют без внимания. Он уходит в магазин, и там случайное знакомство с незнакомцем неожиданно меняет его вечер. Ключевая тема работы — живое общение и ценность внимания друг к другу в мире цифровых технологий. Авторы вкладывают в нее простую мысль: «человеку нужен человек», и никакие технологии не способны заменить настоящий контакт.

Ранее сообщалось, что сборная Московской области заняла второе место в финале Чемпионата высоких технологий.