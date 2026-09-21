В Подольске практически завершили капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12
Капремонт детсада при школе №12 Подольска выполнен уже на 93%
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Подольске практически завершили капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Объект расположен на улице Кирова. Капремонт здесь проводится в рамках государственной программы Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».
Сейчас строительная готовность объекта составляет 93%. На площадке трудятся 50 рабочих. Строители приступили к пусконаладочным работам, собирают и устанавливают мебель, проводят отделку, монтируют инженерные коммуникации.
Площадь здания составляет более 1,9 тыс. кв. метров. Обновленный детсад откроется в четвертом квартале текущего года.
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